王道銀行(2897)今天召開股東常會，承認2020年營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案，配發特別股每股0.425元現金股利、普通股每股0.2元現金股利。

王道銀行2020年個體財報稅後淨利為11.47億元，年成長4.3％，每股盈餘0.41元。去年該行依據客戶需求，提供多元貸款產品供客戶選擇，包含不同貸款額度、計息方式、還款方式、手續費優惠、綁約期間等方案，以滿足不同客群需求，使房貸與信貸持續成長，個金放款業務年成長23.68％。企金業務因疫情影響經濟景氣，加上央行降息導致銀行業利息收入，授信量及收益呈負成長。

2020年底，該行台、外幣存款總餘額合計共約達新台幣2464億元，年成長1.15％。基於流動性及安全性考量，持續加強爭取穩定存款，除定期存款著重考量各天期分布佈局外，並加強吸收活期存款及中小企業存款，以降低資金成本。

全球主要國家降息，台灣中央銀行亦跟進降息，王道銀行固定收益殖利率下跌及養券利差縮小，在持續增加高品質資產債券下，固定收益仍有不錯表現。證券業務主要以投資國內上市櫃公司股票為主，去年台股指數創高，王道銀行股票收益創造出優異表現。

2017年王道銀行由工業銀行轉型為商業銀行，跨足個人金融領域，企業網路銀行開發、新增線上自動化撥薪業務服務。隨著越來越大量的匯款與撥薪交易業務與需求，截至去年底，全年度線上交易從2019年的468102筆成長至507296筆。

今年王道銀行現金股利發放，將依先前董事會決議，訂定今年8月1日為配息基準日，7月28日起至8月1日止為停止過戶期間，並於8月20日發放特別股和普通股現金股利。