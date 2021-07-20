20日最新官方數據，日本6月核心消費者物價指數(CPI)年增0.2%，創下一年多以來新高。主因要歸咎於全球大宗物資價格日益高漲，也讓日本出現許久未見的通膨。

但由於民間消費疲弱，僅受到能源成本上漲所推升的日本6月物價，很難像歐美等主要經濟體出現較大幅通膨。因此，日本央行還是會維持大規模景氣激勵措施。

這份包括石油產品，但不包括波動較大鮮食在內的核心CPI，6月上漲0.2%，符合市場預期。相較於5月僅成長0.1%，6月也是自2020 年3月以來，增幅最大的一個月。其中，能源成本上漲4.6%，汽油價格更漲17.9%，日本家庭生活成本被迫增加。

瑞穗證券認為，很明顯地這是屬於能源成本增加所推動的通膨，持續力道還有待觀察。

隨著需求漸漸從新冠疫情中恢復，使得歐美一些國家的通膨率上升速度比預期快。因此，市場上出現景氣應可不需再刺激的聲音。

由於這次通膨還是遠低於目標值的2%，故日本央行要回歸疫前金融正常化，恐怕要比歐美大國要來得晚。

儘管全球原物料大漲，日企成本也不斷增加，但沒有幾家有調高產品售價，因此，消費者物價大都是持平狀態。至於預計8月20日要公布的7月份CPI，因為計算方式改變，所以有些項目比重將有變化。

分析師認為，下一次重新調整統計方式的新CPI，可能不會成長外，反而會出現負值。因為手機費用比重預期將會增加，加上通話費用又一直減少。瑞穗證券就預估，7月核心CPI可能會減少0.2%。

為了要抑制新冠疫情，東京從19號開始又重啟緊急狀態，目前計畫實行至8月22日。在社交禁令下，經濟活動受影響外，民眾消費也跟著疲弱，所以日本政府本期待第3季經濟成長的美夢，破碎的機率目前看起來是比較大。

日本央行於16日公布的年度經濟成長預估中，本財年原估可望成長4%，現在已下修至3.8%，就是因為緊急狀態所致。至於2021年的核心CPI預估值也從0.1%上修至0.6%，因為能源價格上漲所推動的。