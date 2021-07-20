中華開發金控20日舉辦股東常會，通過發放現金股利每股新臺幣0.55元。開發金控表示，2020年合併稅後淨利為206.76億元，每股稅後盈餘為0.87元，合併股東權益報酬率 （ROE） 為6.6％。為持續推升開發金控獲利動能，營運團隊於2020年底制定ABCDE五年五大策略，並於2021年積極落實。

開發金控ABCDE五年發展策略，包含：數位躍升、卓越雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行等五大支柱。如6月底甫宣布與台灣微軟共同導入微軟雲端解決方案，就是數位躍升的具體行動；20日股東會通過發行2021年限制員工權利新股案，則是兼顧吸引及留任專業人才，使員工與公司及股東之利益更趨緊密聯結的重要策略。

面對2020年因疫情帶來的挑戰，開發金控旗下子公司仍維持穩健的營運表現；凱基銀行強化以法人金融、個人金融與金融市場為成長三大支柱。展望2021下半年，隨著Covid-19疫苗接種人數逐漸增加，各國也祭出大規模刺激政策，預期全球景氣有望回溫，然而疫情帶來的風險仍至關重要；面對各項不確定性及時代進展，開發金控將持續強化數位轉型，並將ESG各項議題納入公司決策流程。在ABCDE五年五大策略的積極推進下，開發金控將維持彈性，持續穩健營運，強化績效。