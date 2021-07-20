今上午10點發送第三輪疫苗預約簡訊，不少收到簡訊的民眾湧入系統預約，其中有網友發現，系統疑似卡住，選擇接種區域時，下拉選單沒東西可選，讓他超級崩潰開罵，到底是怎樣？快點修好啦！引發網友討論，不少人表示系統真的卡，也有遇到相同的問題。

一名網友今在PTT上發文表示，今開放第三輪疫苗預約，但選接種區域時，「鄉/鎮/市/區」選不出來，疑似系統卡關，下拉選單的部分沒東西可選，讓他超級崩潰直呼，到底是怎樣？政府快點修理啦！

疫苗接種區域沒法選，系統卡20分鐘，讓網友超級崩潰。（圖／翻攝自PTT）

結果10分鐘後不但沒有修好，頁面還出現「新Error」，顯示現在無法連線，要他確認網路是否正常。

10分鐘後頁面顯示「新Error」，無法連線，要他確認網路是否正常。（圖／翻攝自PTT）

民眾陳小姐說，10時19分收到預約簡訊後，立即衝去預約平台預約，結果從輸入身份、等認證到選擇施打地點和時間，每一個步驟都會卡住約2分鐘，一度以為網站掛掉。

貼文引起網友討論，「我也是一直卡住，快被系統氣死」、「每個步驟都超卡」、「你還進得去算好，我根本進不去，超傻眼」、「區域無法選，更換了瀏覽器還是無法」、「我選不了地區，整個悲劇」、「這種日常需要爆卦？」

後來原PO也更新文章表示，大概快10點半的時候，網站終於恢復正常運作，大家快點衝一波，趕快預約施打地點和接種時間。