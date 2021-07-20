東奧選手坐經濟艙 蘇貞昌痛心致歉「很不會安排」：最不該的是官員坐商務艙

東京奧運中華代表團昨天啟程，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙，連總統、行政院長急著跳出來道歉。民進黨立法院黨團今表示，相關失職官員的咎責，民進黨團一定會追蹤、給大家有個交代，但是也尊重行政院的決定。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳強調，全民期待、祈禱所有奧運選手，能夠平安順利地參加比賽、為台灣爭光，才是目前為止才是最重要的事情，

民進黨今召開記者會，被問到奧運選手搭機爭議；劉世芳指出，我國奧運選手搭乘專機前往日本，其中經濟艙引起軒然大波，民進黨團感到非常遺憾。

她說，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人，昨天在很快的時間內都在社群媒體向大家說明、道歉，對於行政院是否要懲處、咎責，民進黨團尊重行政院的決定。

她指出，自己來自高雄，羽球國手戴資穎及其父親戴楠凱都非常重視這件事，因此她也要引用戴楠凱的一句話，「現在最重要的事情，是全體國人應該將焦點放在比賽場，為選手跟教練加油，其他事件暫不回應」。

劉世芳強調，民進黨團的立場非常清楚，目前奧運選手正在準備、訓練、熟悉場地上的安全，尤其現在奧運是在高度緊繃的狀況之下舉行，東京疫情仍然沒有辦法有效降低。