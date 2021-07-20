大陸新一期貸款市場報價利率（LPR）出爐，中國人民銀行（大陸央行）授權大陸全國銀行間同業拆借中心今（20）日公布，1年期LPR為3.85％，5年期以上LPR為4.65％。截至7月，LPR已連續15個月維持不變。

1年期MLF利率對於LPR報價影響作用較大。雖然7月15日人行展開的1000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）得標利率仍維持不變，但人行全面降準在15日落地，LPR是否會調整引起市場高度關注。

光大證券首席銀行業分析師王一峰認為，基於商業原則不足以驅動LPR下調。一是本次降準改善資金成本130億，初步測算對綜合負債成本率改善幅度不足1BP。

國金證券固收團隊此前也表示，此次MLF利率未調，則本月LPR下調的機率也不大。但如果後續要繼續引導實際貸款利率下行，給企業降本減負，MLF和LPR依然存在調整的可能。