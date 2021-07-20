羽球天后戴資穎在IG上，貼出由駐日代表處幫忙準備，中華隊到日本的第一頓晚餐。國民黨青年部主任陳冠安表示，便當的菜色看起來稱得上精緻，也象徵外交官同仁的用心，但是真適合要備戰的運動選手嗎？陳怒批，總統蔡英文還是沒搞清楚狀況。

陳冠安今（20日）在臉書發文直言，運動員的飲食，尤其是備戰狀態，跟普通人吃的絕對不同。像是大家比較熟知NBA的Lebron James，就以只吃白肉蔬果，不太吃豬肉紅肉、高精緻澱粉、含糖加工品聞名，以此保持在運動場上的長效。但小戴貼出的照片，其實看得出來是有蛋糕、醃製品這些一般人常吃，但或許未必適合運動員吃的食物。尤其去過日本都知道，日本不少食物的口味，其實對台灣人來說，是偏鹹許多的。

戴資穎在IG上，貼出由駐日代表處幫忙準備，中華隊到日本的第一頓晚餐。（圖片摘自陳冠安臉書）

其實在奧運這種要遠赴他國，甚至他洲的大型賽事，陳冠安指出，許多國家是備有隨隊廚師，以此來確保運動員在飲食上不會水土不服，並且吃到健康營養對運動表現能加分的食物。這次韓國的代表隊，光是隨隊廚師跟營養師，就多達24人，還從韓國運送專門的食材，甚至為此還與東道主日本發生糾紛，但也可看出韓國對選手的重視和無微不至的用心。

陳冠安稱，這次中華隊有沒有隨隊廚師，在新聞資料上看不出來，不過很明顯的，這頓晚餐並不是由隨隊廚師、不是由體育署，而是由駐外代表處來準備。陳建議，如果有隨隊廚師的人員配置，是否應規劃先選手一步抵達日本，來準備餐點，或許會多一筆費用，但絕對是更符合選手利益的作法。

對於蔡英文說體育署的作法不夠貼心，讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，感到遺憾。陳冠安也同樣遺憾的說，蔡英文還是沒搞清楚狀況，這次的問題不是缺乏溝通跟說明、不是跟選手沒有共識，而是領導的政府不夠尊重選手，沒有以選手的福祉作為優先考量。

據了解，外界關注戴資穎在IG上貼出的第一餐便當照片，是日本久負盛名大倉久和飯店所準備的。