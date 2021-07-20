資深男星李㼈以精湛演技和幽默搞笑的個性，深受觀眾喜愛，李㼈在2003年與女星熊家婕結婚，並育有一對子女，其中女兒李紫嫣現在已是17歲的美少女，她也繼承父母親的衣缽踏入藝界，李紫嫣現在是女團「PER6IX」的成員，而李紫嫣日前也大方曬出淡妝自拍照，大秀高顏值和水嫩肌，仙氣爆棚。

照片中，李紫嫣放下一頭長髮，頂著淡妝的她，五官端正、臉蛋俏麗，李紫嫣的好氣色和高顏值相當吸睛，儘管李紫嫣自曝穿著紫色格子睡褲入鏡，但她整體仍散發清新氣質和滿滿仙氣，網友看了紛紛大讚：「紫嫣好美」、「阿紫姊姊加油！妳超棒又超正」、「小饅頭越大越漂亮，遺傳爸媽好基因」。

同時，李紫嫣也分享勵志小語：「我要送你三千萬，千萬要開心，千萬要幸福，千萬要平安。」李紫嫣感性說：「聽起來像開玩笑，細想卻會想落淚」，她以此對自己和網友喊話，遇到困難時要攥緊這「三千萬」，發文充滿正能量。

17歲星二代李紫嫣繼承李㼈和熊家婕的完美基因，擁有清秀樣貌和高挑身材的李紫嫣，外型十分出眾，熱愛表演的李紫嫣，才藝包括唱歌、跳舞、寫作與戲劇，而她也是女團「PER6IX」成員，在官網中，李紫嫣大方分享，她認為自己最有魅力的地方，是「會放電的眼睛」，也吸引大批男網友搶著對李㼈喊「岳父好」。