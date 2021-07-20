新北市山佳4號道路今通車，新北市長侯友宜表示，山佳4號道路是山佳火車站以西主要的南北幹道，另外也連接大漢溪堤外廊道，使單車旅遊更為通暢安全，周邊居民的遊憩機能、道路使用性再度提升，未來將可帶動周邊旅遊。（新北市政府提供）

新北市山佳火車站周邊生活圈建設完備，不過缺乏南北車道串連，民眾往往需繞行小巷一圈，才可抵達火車站，為解決交通問題，工務局將館前路打通至八德街路口，打造「山佳4號道路」，新北市長侯友宜今視察通車表示，期望透過山佳4號道路，串連山佳火車站周邊生活動線，塑造山佳地區生活圈。

新工處表示，山佳火車站是百年古蹟，近年來市府規畫鐵道公園等周遭景點，該地點已成為具有地方特色的觀光休閒據點，吸引大量人潮湧入；不過，山佳地區的八德街、中山路為東西向主要幹道，過去民眾要從八德街轉往中山路前往市區，只能繞行4到6公尺寬的育德街，相當不便。

新工處指出，山佳4號道路完工後可串連中山路3段及八德街，解決該區域南北向道路狹窄蜿蜒問題，民眾可以更便捷地參訪百年車站，了解山佳地區包含鐵道公園、早期運煤黑金歷史、煤礦遺址、舊運煤路線及鹿角溪人工溼地等相關觀光遊憩資源。

工務局表示，山佳4號道路闢建工程南起八德街，北止中山路三段，全長約295公尺，全寬15公尺設有兩側人行道、自行車道，工程總經費約1.94億元，其中獲中央補助工程款2590萬元；佳德路從用地取得至施工期間與周邊居民多次協調，終於在5月完工，並配合周邊的育德公園，可望帶動周邊國小與在地社區發展。

侯友宜表示，山佳生活圈緊鄰鹿角溪及大漢溪河岸景觀，周邊生活環境恬靜、機能機能便利；山佳4號道路經地方命名為佳德路，除了新闢雙向單線車道，還增加行人及自行車道，並配合水利局「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」，使道路串聯館前路並連接到鶯歌陶博館及正施工中的美術館，讓「三鶯文創整合計畫」更完整。

侯友宜說，山佳4號道路是山佳火車站以西主要的南北幹道，將與市區作連結，有效提升民眾往返山佳火車站便利性，完善整體交通路網，另外連接大漢溪堤外廊道，使單車旅遊更為通暢安全，周邊居民的遊憩機能、道路使用性再度提升，未來將可帶動周邊旅遊。