櫃買中心為創新企業所增設的資本市場板塊-「戰略新板」，在今（20）日與證交所增設之「臺灣創新板」共同舉辦聯合開板典禮，由行政院長蘇貞昌、國發會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧、主辦單位櫃買中心、證交所等及財經金高層，祝賀戰略新板及臺灣創新板開板並進行揭牌儀式，見證臺灣資本市場進入新的里程碑。

櫃買中心董事長陳永誠表示，櫃買中心過往扶植中小企業及新興產業進入資本市場經驗豐富，戰略新板的設置讓櫃買中心分階段育成中小企業的多層次市場架構更趨完備，期望「戰略新板」的開設，可以成為創新企業邁向規模化及國際化的踏板，為臺灣經濟及資本市場注入更多的成長動能。

櫃買中心表示，為配合政府政策協助創新產業發展，完善企業籌資管道，於興櫃股票市場增設「戰略新板」（Pioneer Stock Board 簡稱PSB），東研信超公司（6840）為首檔申請以及獲准登錄「戰略新板」公司，將於7月26日起開始交易。

東研信超公司為從事資訊電子與電氣產品之電磁相容認證、安規檢測服務及無線網通認證等，並以手機及無線通訊5G技術相關應用產品為檢測認證大宗，為集檢測、認證與技術服務之綜合性第三方機構，屬六大核心戰略產業之「資訊及數位相關產業」，主協辦輔導推薦證券商分別為永豐金證券及康和證券。