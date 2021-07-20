過去不受法人、投資人留意的歐股，在今年上半年表現不但明顯優於美股，也被法人點名下半年看好的主要標的。

晨星基金表示，歐洲的能源、汽車、工業等景氣連動股票占比高，2020年因這些股票下跌對歐股造成較大的負面衝擊，使得歐股表現相對疲弱。然而從今年以來，歐洲地區疫情逐漸趨緩，景氣復甦在望，吸引資金回流去年跌深的價值股與景氣循環股，帶動歐洲股市出現落後補漲行情，歐股中德國DAX 指數、法國CAC40指數上半年漲幅分別來到13.21％、17.23％。

對於歐股下半年走勢，7月份基金經理人調查報告中，竟有高達80％的經理人認為歐洲總體環境在未來12個月將持續改善。其原因是，摩根多重收益型產品經理劉奕伶表示，這波國際資金簇擁，推升道瓊歐洲600指數今年來強勢上漲，截至7月16日為止，其漲幅已逾13％，躍升全球股市投資新亮點。不過，對照過去三年累計2321億美元失血，目前回補量甚至不到一成，突顯資金回補潛力仍高，歐股後續漲勢相當令人期待。

在解封利多與經濟數據好轉帶動下，歐股近期出現明顯彈升走勢，PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，日前歐元區公布6月經濟景氣指數站上21年高點至117.9，另外，歐元區6月IHS Markit製造業PMI指數終值為63.4，創下1997年有紀錄以來新高，隨經濟進一步解封、消費需求攀升，6月歐元區製造業持續以24年訪調歷史中無比可擬的速度成長。