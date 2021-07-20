有網友分享活春宮片相關新聞，引發國防大學學生不滿，要求要有同理心，網友則反譏護航，干涉言論自由，雙方激烈舌戰。（截自Dcard畫面）

國防大學政戰學院驚傳學生在進行遠距視訊課程時，於鏡頭前當著老師、同學的面，上演「男女連結」，激戰場面還被側錄外流，軍中譁然，國防部長邱國正震怒。消息曝光不少網友求「上車」，而國防大學學生則要求要有「同理心」，別再亂傳、討論該事件，遭網友反譏「護航」、「裝聖人」，雙方互槓吵翻天。

據瞭解，當時所有上課的人畫面都跳出隱隱約約一對男女疑似正在連結的畫面，學生原以為是電腦殘影，未料身影卻愈來愈明顯，最後更是整個「連結特寫」都呈現在眼前，全部同學當場驚呆，但老師卻相當淡定的繼續上課。

消息曝光後，軍中譁然、國防部長邱國正震怒要求徹查，網路更是熱烈討論「求上車」。有網友分享相關新聞到Dcard，引發不少國防大學學生不滿，紛紛留言：「有點同理心都沒有嗎」、「有沒有道德？不要再傷害當事人好嗎」、「請不要再散佈此新聞了」、「能不能站在當事人的立場想想，她應該會有多受傷？停止言論才是對她最好的，不要再議論了」、「這麼愛幸災樂禍不會有好下場的」。

不過其他網友也不甘示弱反擊：「沒照片、沒影片、沒毀謗、沒猥褻性字眼，只是陳述事實的新聞是能犯什麼法⋯⋯要求他人遵守你們道德準則的同時，請你們也尊重言論自由」、「是要啥同理心，當大家沒上過網課喔？電腦被駭導致私密照外流說要對當事者有同理心還比較說得過去，但今天這狀況擺明就是男女主角故意做給別人看的好嗎～既然他們倆選擇給臉不要臉，我幹嘛還跟他們客氣？」、「護航會不會太明顯，以前那麼多外流都沒看你們出來同理心，怎麼現在有這麼多正義感的銅李星」、「平常上網看別人看爽爽，現在出來裝聖人」，顯然雙方立場、觀點截然不同。

關於此事件，國防大學表示獲悉後即聯繋家屬共同掌握當事人心緒並妥採輔導作為；另散播影片之人員，刻正實施調查，釐清後移送司法機關偵辦，特籲請社會大眾勿再傳散影片相關內容，以免觸法。有關學生嚴重違反防疫期間上課紀律，斲傷校譽，刻依校規檢討適懲，後續將強化學生資安教育與法紀觀念，以維校譽。

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