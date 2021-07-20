中國人民銀行（大陸央行）研究局局長王信今（20）日在國新辦發布會上表示，下一步人行將一如既往地支持上海國際金融中心建設，支援上海進一步完善金融市場體系、產品體系、機構體系和金融基礎設施體系，強化全球金融資源配置的功能，同時支援上海在人民幣可自由使用方面先行先試。

王信指出，在符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅和展業三原則的要求下，進一步便利企業貿易投資資金的進出、探索臨港新片區內資本自由流入流出和自由兌換，助力上海成為新發展格局下向聯通國際市場和國內市場的重要樞紐和橋樑。