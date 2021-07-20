因彰化市喬友大樓大火奪走1名消防隊員及3名民眾性命，並造成22人受傷，桃園市山腳消防分隊於20日自主辦理火災搶救訓練，模擬火災現場消防人員身揹厚重裝備進入火場，在惡火以及濃煙如此高壓高風險的環境下進行人命搜索與搶救，提升消防人員體技能及火場應變能力。

山腳分隊長葉昱旗表示，這次搶救訓練由分隊長率隊，演練了車輛部屬、火場人命救助、火災控制、通風排煙、消防人員自救及搶救訓練，訓練過程逼真，期間並由曾參加過內政部消防署火災搶救教官班訓練合格的小隊長莊錫坤全程指導同仁各項動作技巧以及經驗分享，熟練各項火災搶救技能，本次訓練使用了快速救援板，演練利用「快速救援板」救援受困於火場中的消防人員。

葉昱旗也說，近日天氣炎熱，火災搶救訓練過程皆須穿著完防護裝備著實艱辛，不過期望透過平日的在隊演練能夠加強同仁間的默契以及了解如何於危險救災環境中保護自己與同伴，以提升執行救災勤務的安全。

桃園市消防局第三大隊長殷明坤表示，火災現場瞬息萬變，消防救災處處充滿危險與意外，在疫情較為趨緩的其間，經由這次的自主強化搶救訓練，期許同仁強化自身專業技術與觀念，提升消防人員體技能及火場應變能力，才能平安順利的執行救災救援任務。