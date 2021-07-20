目前公費施打疫苗教育人員僅包含高中以下教師，國民黨智庫國家政策基金會今日舉行線上記者會，立委李德維等藍委偕同教育專家呼籲教育部，教育部必須在9月開學前，讓所有大專院校教職員施打至少1劑疫苗，並提供大學生快篩經費補助。

李德維表示，教育部已有匡列防疫經費，這方面的款項運用，除了應將大專校院教職員納入施打公費疫苗，並且在開學前至少施打1劑，更必須投入大學生快篩，確保學生掌握健康情形。

中華民國學校衛生護理學會秘書長吳秀梅提到，目前只有高中以下教職員排入施打公費疫苗，大專校院教職員並未被納入，但大學校園活動密集且多元，假設校內1名學生確診，約得匡列200人，若住宿生感染，匡列人數勢必更多，因此呼籲大專院校教職員工應在開學前2週安排施打疫苗，並且為了避免校園群聚感染，住宿生得做好預防快篩，才可讓學校群體免疫，讓大家安心復課。

台灣教育人員產業工會理事長楊益風認為，網課教學品質不佳，老師們幾乎都想回復實體上課，可是依照當前疫苗施打量來看，老師才準備施打第1劑，開學前是否能排到第2劑，目前都是未知數，造成人心惶惶。

不只老師擔心，如果恢復課堂教學，學生相關防疫控管更一大挑戰。楊益風直說，國際間普遍認為，老師必須施打2劑疫苗，但就算老師打了2劑，12歲以下學生又該怎麼辦？

楊益風指出，假設9月復課，學生就是不戴口罩，是否可以處分離校？甚至由學校對父母開單？相關問題，政府迄今都沒人敢說清楚，另外包含防疫隔板等裝置，各地學校也都還沒有準備好，而且中小學校內頂多只有1名護理師，校內公衛把關不足，希望未來有更多支持系統進入學校。

至於復課方式，像是台北市政府正研擬開學後採線上及線下混合教學。楊益風則認為，復課應以分流辦理，如果實施，更得有兩套系統，不可能讓老師同時進行實體與線上教學，如此恐怕讓班級建制面臨重組的問題。