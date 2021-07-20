總部位於美國的知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's今天宣布，將在被以色列占領的巴勒斯坦領土停售產品，因為在當地銷售「不符我們的價值」。

英荷跨國消費品企業聯合利華（Unilever）旗下的Ben & Jerry's在聲明中表示，公司「傾聽並認可忠實顧客和深受信賴的夥伴與我們共有的關切」。

超過60萬名以色列屯墾者居住在約旦河西岸和東耶路撒冷地區，經常與巴勒斯坦人起衝突。聯合國和國際社會一般認為以色列在這裡的占領屯墾行為屬於非法。

Ben & Jerry's表示，「我們與在以色列生產Ben & Jerry's冰淇淋並在區域供貨內的持照業者具有長期夥伴關係」，但執照於2022年底到期後，將不再更新。

Ben & Jerry's表示，旗下產品會持續在以色列境內「透過其他安排」販售。

法新社報導，以色列政界對此相當不滿，總理班奈特（Naftali Bennett）在聲明中說：「冰淇淋品牌多的是，但我們只有一個國家。Ben & Jerry's自願貼上反以色列冰淇淋的標籤。」

班奈特表示，這是「道德上的錯誤決定，相信也會是商業上的失策」。

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）透過影片指稱Ben & Jerry's的決定「是可恥地屈從於反猶主義和BDS運動，以及所有反以色列和反猶論述中的差勁觀點」。BDS是基於反對以色列壓迫巴勒斯坦，而對以色列發起「抵制、撤資、制裁」（Boycott Divestment and Sanctions）的行動。

前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也推文說：「以色列人現在知道什麼冰淇淋不能買了。」

Ben & Jerry's於1978年在美國佛蒙特州成立，以提倡環保、維護人權等進步目標而為人所知。

路透社提到，在佛蒙特州為巴勒斯坦人爭取公道的組織在臨時聲明中表示，Ben & Jerry's的決定不足以平息因以色列苛待屯墾區巴人所引發的眾怒，「Ben & Jerry's應完全撤出以色列」。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1100720