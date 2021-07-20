兆豐金(2886)今股東會，因應三級警戒狀態，選在林口自有大樓停車場搭棚舉行。過去一年，受到疫情、降息及紓困影響，以銀行為主體的金控業者經營環境面臨挑戰，合併稅後盈餘250億，合併資產報酬率(ROA)0.66%，股東權益報酬率(ROE)7.69%，每股盈餘1.84元。今股東會也通過發放1.58元股息。

兆豐金董事長張兆順表示，除了感謝股東支持，並表示面對國內外經濟金融情勢詭譎多變，將鞏固既有利基發展多元獲利，完善海外佈局深耕客戶，持續提升業務核心競爭力，並加速推動集團數位轉型，落實法遵、洗防打擊資恐及內稽內控作業，提升相關資訊、數位科技與風險管理系統。為因應國際日趨嚴格之監理與法規標準，以三C積極應對挑戰(CHALLENGE)、勇於變革(CHANGE)、掌握新商機(CHANCE)，來創造股東最大價值。

兆豐金控董事會今通過配發現金股利1.58元，股息配發率與殖利率皆位居金控前段。兆豐金控成立以來，連續18年配發股利，發放股利合計超過23元。

兆豐金控胡光華總經理表示，兆豐銀去年存放款業務持續穩健成長，除了持續擴增中小企業授信業務，推動消金業務轉型，掌握產業鏈移轉商機外，新南向及美國市場海外放款更展現強勁動能，去年雖在疫情影響下，銀行放款量仍創下歷年新高，外匯存款市占率9.3%、進出口信用狀金額累積市占率18.6%，皆位居本國銀行第一位。去年稅前淨利來自OBU及海外分支機構比例，達到56.2%。消金及財富管理業務方面，兆銀109年度全力拓展第二獲利引擎，其109年消金放款餘額較108年大幅增加近700億元，成長率達16%。

數位金融發展方面，兆豐銀已推出智能客服、機器人理財、智慧櫃員機、房貸e把兆線上平台等新金融商品及服務，導入自動化機器人(RPA)，運用AI數據分析進行新商品開發及銷售，優化客戶體驗及服務流程等等。值得一提的是，兆豐銀行及證券在去年底也同時搶得頭香，申請到財管2.0執照，配合兆豐銀行「財富管理一條鞭」改造實施，未來理財商品推動、理專行銷訓練等執行面將更迅速、更有效率。兆豐金控為加速推動數位金融轉型發展，除了強化網路架構及資安防護系統外，未來也將進一步擴大「數據應用平台」功能，發展Open API，建立金融生態圈，將金融服務融入生活場域。