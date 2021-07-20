上櫃公司東林科技(3609)今召開股東常會，通過修正公司章程更名為「三一東林科技股份有限公司」，確定該公司未來除了原有的電子科技部將朝向以「AI光綠能」為目標，自闢新藍海市場；同時成立汽車科技部建立「國際品牌亞洲代理」，希望整合高科技汽車零組件上下游業者組成區塊鏈，重塑台灣汽車零組件的市場品質及價格定位。

東林科技今日股東常會中順利通過109年財報、決議以資本公積配發1.5元現金股息、補選一席獨立董事游偉煌，並且通過解除董事及獨立董事競業禁止。

109年在LED電子產業面臨紅海競爭，東林科技全年合併營收4億6381萬元、稅後淨損592萬元，每股稅後虧損0.19元，但董事會決定要以資本公積發放每股1.5元的股息，獲股東支持。

創立於2002年的東林科技，原發展工業及商業用途之專業照明，生產照明電子產品。在今年4月董事會推選新任董事長陳睿謙之後，將東林科技原來的LED生產線改為電子科技部，朝向「AI、綠能』的光源技術，透過以「全場景綠能光源」布局為載體、「AI智慧型家庭系統」為核心能力，建置智慧光源綠能產業生態鏈的發展。

另外，陳睿謙2015年創立三一國際，陸續引進並代理多個國際知名頂級改裝品牌、德國BRABUS頂級「客製化成車（Complete car）」進口，及英系MORGAN Motor摩根汽車等；在接任東林科技董事長之後，今日股東會通過正式更名為「三一東林科技股份有限公司」，並同步發展汽機車科技事業，以「成為各大德國改裝品牌汽車科技產品的全球供應鏈」，邁向「亞洲最大客製化成車（Complete car）及電動汽機車」銷售與服務改裝車廠為目標。