福斯集團周一表示，明年將停止在美國生產和銷售福斯品牌的Passat轎車；此為福斯轉向大型休旅車(SUV)的最新作為。
福斯宣布，將以Passat的2022年款車型結束其在田納西州工廠的組裝。福斯自從1974年開始，在美國販賣不同車型的Passat轎車。
田納西州的Chattanooga工廠自2011年來已經生產了超過70萬輛Passat轎車。該轎車也在中國販售，不過是由上汽在上海的工廠組裝。
福斯正在田納西州工廠生產Atlas休旅車。明年開始，福斯在該廠也將開始量產ID.4休旅車。
自1974年以來，福斯在美國銷售了176萬輛Passat以及其前身的Dasher和Quantum轎車。
目前許多車廠在美國皆削減轎車的生產，而更多地轉向大型休旅車。例如福特在2018年宣布，基本上將放棄美國轎車市場，將停止銷售Fiesta、Focus、Taurus等轎車。
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