投資人擔心Delta變種病毒導致疫情升溫，恐使經濟再度陷入封鎖、復甦步伐隨之放緩，隔夜美股重挫，受此影響，周二香港股市下跌，目前恆生指數跌80點或0.3%，稍早前一度跌逾200點，最低跌至27281點，創下7月9日來新低。國企股目前跌0.49%。

中國人行宣布7月LPR報價顯示，一年期維持3.85%，五年期以上品種利率維持4.65%，連續15個月維持不變。

周一道瓊指數重挫725.81點或2.09%，收在33,962.04點，創下近9個月來最大單日百分比跌幅，盤中一度下挫946點。標普500指數大跌1.59%，那斯達克指數跌1.06%，雙雙創下5月中旬以來最大單日跌幅。衡量市場恐慌氣氛的CBOE波動率指數上揚4.1點，收在22.50點，創下兩個月來新高。

但目前美股期貨小漲，為港股帶來支撐。道瓊指數期貨和標普500指數期貨漲0.5%，那斯達克100指數期貨漲0.6%。

恆生科技股指數下跌0.66%，成分股跌多漲少，騰訊跌0.46%，聯想跌1.13%，快手跌1.34%，新東方在線跌3.5%，小米跌0.5%，美團小跌0.3%，嗶哩嗶哩逆勢漲1.36%，阿里巴巴漲1.1%，百度漲0.6%。

受原油價格崩跌打擊，「三桶油」下跌，中石油目前重挫近5%，中海油跌3.5%，中國石化跌近4%。

合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友達成逐步增產協議，以及新冠疫情惡化將不利於原油需求，周一紐約期油暴跌5.39美元或7.5%，收在每桶66.42美元，盤中一度下挫8.31%。倫敦布蘭特期油大跌4.97美元或6.75%，收在每桶68.62美元。