受到2020年沒有颱風攪動海面，較高溫的海水讓珊瑚持續處於「發燒中」、致使珊瑚白化，綠色和平發起「光影珊瑚」監測計畫，在墾丁、小琉球、綠島結合潛水社群記錄10株珊瑚復原狀況並製成縮時紀錄片，發現近半數在白化後難以自行復原，隨即被藻類覆蓋、瀕臨死亡，顯示海平面以下的氣候危機持續嚴峻，人類應制定積極減碳目標展現氣候治理決心。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）珊瑚礁監測計劃，2020年8月間對台灣南部珊瑚發出最嚴重的二級白化警告，而截至NOAA計劃7月17日資料，南台灣海域珊瑚白化風險為「警戒（Warning）」，且推估2個月內，台灣南部珊瑚可能再次升至二級白化警告。

為了紀錄珊瑚白化後的復原情況，並觀察白化對於珊瑚繁殖的影響，綠色和平團隊於2020年10月至2021年4月間，監測10株目標珊瑚，在潛水教練及業者支持下蒐集超過90張珊瑚監測影像，並製成縮時影片，其中有6株未能完全復元，本體或周遭覆蓋藻類。

海水缺乏颱風擾動及氣候變遷帶來的高溫，是珊瑚白化的原因之一，綠色和平去年開始向台灣地方政府倡議的氣候緊急宣言，專案負責人邱聰榮呼籲，台灣除了宣示「2050淨零轉型」，以珊瑚觀光為主的屏東縣政府須以氣候緊急宣言方式展現氣候決心，源頭減碳、增加再生能源政策減緩氣候變遷，並搭配設立海洋保護區，支援學者及社群監測珊瑚白化，讓珊瑚在年復一年的高溫傷害中得到更多保護。