台中市原有8條小黃公車，今新增7條路線，共有15條小黃公車皆全線免費。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕表示，小黃公車全部免費搭乘，隨招隨停，完全依市民需求客製化，成效良好，不排除擴大辦理。（盧金足攝）

台中市府交通深入偏鄉，針對公車到不了的區域，市府交通局長葉昭甫20日在市政會議宣布，今日新上路7條小黃公車路線，共配有21台具小黃公車塗裝的車輛服務，但會視乘車需求調派，若同時段需求高，也會再加派一般計程車車輛服務支援，市長盧秀燕表示，全部免費搭乘，隨招隨停，完全依市民需求客製化，成效良好，不排除擴大辦理。

葉昭甫指出，針對原本8條小黃公車路線服務對象部分，主要仍以長者就醫以及民眾通勤通學搭乘需求為主，從去年6月到今年5月這1年來，8條路線的小黃公車總發車班次2萬5773班，加上今日新增7條路線，共有15條小黃公車皆全線免費。

盧秀燕說，台中市施政不分城鄉，載客路線交通狀況並不適合一般公車系統進入者，市府打造小黃公車，利用計程車當作公車，會有固定路線的行駛，搭乘的方法跟搭公車一樣，就小黃公車新增加7條路線，以往海線地區過去是沒有小黃公車，現在擴大到海線地區。

盧秀燕說，再擴大加強包括新社、和平、潭子、神岡等區，提供市民特別的交通系統服務，彌補偏鄉邊陲地帶公共運輸網的不足。

市府結合計程車，增加小黃公車服務，今天起，新增加7條小黃公車路線，分布在清水東勢等六個行政區，除了山城，也首度拉到海線，免費搭乘，隨招隨停，還能預約搭乘，服務客製化。

葉昭甫今日在線上視訊市政會議，專案報告小黃公車辦理情形，台中市是全台第二大城市，好的交通路網大眾運輸系統，除了軌道建設，237條路線的公車，偏鄉邊陲地帶，可能因為人口少，道路太窄小，公車進不去，還有停靠問題，為照顧民眾行的需求，結合計程車，提供小黃公車服務。

去年共8條路線分布東勢、新社、太平、霧峰等山區，和現有公車系統一樣，有編號等共同識別系統，市府盤點後，今日新增加7條小黃公車加入服務，補強部分山區路線，更首度擴展到海線清水地區，解決地方公共運輸交通的不便，包括清水、大甲、大安、沙鹿、龍井、潭子、新社等地區，民眾可多加利用。

葉昭甫說，市府更依地區特性，規畫不同色系識別，清水線識別偏藍色，符合海線特性，八條路線都有編號、起訖站點，聯絡方式等，小黃公車1年編列1800萬，感謝中央補助1200萬元。

「防疫不忘建設！」盧秀燕強調，小黃公車首度加入海線地區服務，歡迎民眾多利用，如果效果好，不排除擴大辦理，疫情期間台中市的建設和服務不受影響，更擴大因應民眾需求。