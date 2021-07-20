大家還記得辣模巧克力（賴亭君）嗎？她從節目《我愛黑澀會》出道，以模仿前總統陳水扁媳婦黃睿靚走紅，但後來星途沒達到理想，逐漸消失在螢光幕。近期有網友在PTT好奇巧克力的近況，意外挖出她的IG，從中得知生活過得相當愜意。

巧克力擁有健康的小麥色肌膚和丹鳳眼，2008年搭上前總統陳水扁家族捲入洗錢案的順風車，板起臉孔模仿前第一家庭媳婦黃睿靚維妙維肖，初嚐走紅滋味，外出還會被粉絲認出求合照。不過風潮一過，巧克力的演藝事業較平淡，2013年決定重拾課本求學，漸漸地淡出螢光幕。

超像!模特兒巧克力成黃睿靚分身

過了8年，有鄉民憶起巧克力，在PTT八卦版發問：「有個女藝人叫巧克力，在陽帆和豆花妹旁邊，以前她還會模仿，然後查了wiki，她本名叫賴亭君，目前已經退出演藝圈，有人知道巧克力最近在幹嘛？她結婚了嗎？在做什麼工作？有沒有卦呢？」網友當鍵盤柯南，肉搜到巧克力的IG，發現現年33歲的她臉蛋沒太多變化，熱愛戶外活動與健身，經常PO出遊和爬山等照片，身材不減當年一樣火辣；除此之外，她還有一位穩定交往的德國男友Esbol，大方在社群平台放閃，年初小倆口甚至一起回雲林老家過年，看來關係已獲得家族肯定。

事實上，巧克力過去在演藝圈異性緣頗好，2008年被目擊熊抱阿KEN，隔年拍《敗犬女主》傳出曖昧李沛旭，又帶另一名男性回香閨，2014年則搭上王思佳前任李政誾，捕捉到牽手約會的畫面，不過她僅認對方是熟識的朋友；事隔多年巧克力有了穩定的對象，外界也期盼兩人的好事。