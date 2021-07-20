奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

東京奧運開幕在即，近日卻傳出前往參加比賽的選手搭乘經濟艙，長官及總教練卻搭乘商務艙，消息傳開後，體育署長張少熙表示是因「防疫考量」，教育部長潘文忠則強調回程保證讓選手搭商務艙。音樂人許常德發文轟：「這種理由的道歉，不如閉嘴道歉」，更指道歉理由太差勁，令人反感，「以為大家沒讀過書嗎」。

對於選手搭機赴日參加比賽卻被要求坐經濟艙，許常德昨看過教育部長潘文忠等人道歉記者會後，發文寫下：「認錯的理由才是會不會平息眾怒的關鍵，這次認錯的理由是因為怕選手染疫，但有保證回程選手一定都能搭商務艙，可見怕選手染疫和選手搭商務艙是沒有衝突的，是看你在不在乎要不要安排而已」。

許常德發文。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

對於防疫考量的理由，許常德認為「不如閉嘴道歉」，怒轟：「因為選手眾多，所以官員和行政人員就可以坐上商務艙，這個理由就是標準的官僚瞎，官僚的道歉的特色就是硬要人吞下一個想輕輕放下的爛理由，這時候的道歉採用文青或輕輕的詞彙會讓人更反感，以為大家沒讀過書嗎」。

至於住宿安排，傳出選手住3星飯店、賽中工作團住4星飯店及媽祖廟民宿，許常德也有疑惑，呼籲：「希望體育署跟體協好好說明清楚」。見此，其他網友無奈說：「4年一次要爭牌，因疫情又拖了一年，選手的青春有限，不要再怪這些國手無法為國爭光，國家給了他們什麼呢？」、「當年青訪團我們住的更差⋯⋯ 不敢也不懂有無怨言，而是覺得理所當然，因為心中感激國家給我們機會出訪」、「重點不是艙等、飯店星級而是尊重」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。