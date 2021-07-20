綠委鍾佳濱、張廖萬堅、基進黨立委陳柏惟今日召開線上記者會表示，五月中旬發布三級警戒以來，歌仔戲、布袋戲、皮影戲等藝文團體受到管制而取消演出，呼籲文化部及早推出文化部版「安心即時上工」計畫，讓民俗藝文團隊有演出機會，延續傳承、維持生計。

今日除鍾佳濱等人外，屏東潮州光鹽民俗藝術團團長劉道訓、明華園日字戲劇團團長陳勝在、明興閣掌中劇團團長蘇俊榮、緣龍劇團團長江明龍等人皆出席記者會。

鍾佳濱指出，文化部6月推出「藝文紓困4.0」，編列45.5億元，包含「藝文事業員工薪資及營運補助」、「自營工作者減輕營運衝擊補助」、「貸款利息補貼」、「場館租金減免或規費補貼」等項目，但仍有許多民俗藝文團體苦無演出機會，恐難繼續支撐。

鍾佳濱說，從文化部去年12月開始收件、今年4月開始展演的「振興旗艦方案」發現，核定的254件補助方案實際上等同是「提供表演機會給藝文團體，彌補去年疫情初期的收入損失」。但今年疫情是從5月開始，文化部應研擬比照去年方案，調度預算以緩濟急。

張廖萬堅表示，去年文化部補助像是台灣傳統藝術表演團體，共9千6百萬元，到各個偏鄉、學校辦理巡演和傳承推廣活動，已執行2236萬、尚有7千多萬待執行，但進入三級警戒後，這些傳統藝術的振興補助將可能因此落空，因此將要求文化部和主計處協助保留這些款項，也不可因為曾經申請去年補助，禁止未來再申請振興補助。

陳勝在表示，希望去年傳藝中心所提出的「傳統表演團隊新媒體時代節目錄製播出徵集計畫」能延續辦理，因為不僅能讓劇團在小劇場、禮堂、半戶外舞台等有限的空間下就錄製作品，也能因此協助劇團建立自己的youtube頻道，進行數位轉型。

劉道訓表示，疫情為社會帶來許多壓力，解封之後不論大人小孩要管道紓壓，而傳統藝術文化有助於調和心情，讓社會重新再出發。過去自己在921大地震時，受呼召義演，當時到南投縣魚池鄉中山國小進行互動演出，透過一個月3-5天的演出及紙影戲的DIY，為當地孩子帶來難得一件的歡樂，因此也期待解封後能到校園教學、傳承傳統藝術文化。