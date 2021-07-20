外交部長吳釗燮今宣布外交部將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，是歐洲國家第一個以台灣為名的代表處。不過對此，國民黨立委陳以信則認為，不是兩國正式建交，不必當成外交重大突破，也小心大內宣過頭，恐重演「蓋亞那事件」。

陳以信先是肯定為正面發展，但他也分析背後主要是立陶宛的新政府希望擴大東亞地區經貿外交新政策，在東亞各國多設代表處，盼與台灣提升經貿關係，目前立陶宛跟中國大陸的雙邊經濟發展今年相當有限，像是立陶宛宣布退出中國大陸與中東歐國家的「17＋1」合作機制。

陳以信認為，這次不是兩國正式建交，政府用不著說成是外交重大突破，重點在爭取實質的經貿關係，名稱上要去宣稱為「突破」，意義不大。

陳以信也提醒要注意反效果，避免大內宣過頭，反而造成今年2月初「蓋亞那事件」（蓋亞台灣辦公室生變）再度重演。

陳以信批評，蔡政府任內連續斷掉7個邦交國，退出兩個國際組織，還無法用中華民國為名，替中華民國拓展正式外交關係，蔡英文總統的外交成績單是歷任總統最差，比不上前總統馬英九，連前總統陳水扁都比不上。