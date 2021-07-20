名字中有古字「眞」的王姓男子，不滿教育部將「真」字訂為標準字體，申請將標準字體改為「眞」，但遭教育部拒絕。王男提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，法律未賦予特定人申請改字的權利，教育部拒絕王男只是觀念通知，而非行政處分，不符行政訴訟要件，故裁定駁回，可抗告。

王男2020年間寄信向教育部提出申請，指教育部將正確的「眞」字否定及刪除，未納入教科書、字典及電腦系統，但歷代字書文獻中可以看到「眞」、「真」2種字形，目前教育部取通俗字形「真」為正字，他建議「眞」才是標準字體，應更正並納入字典。

教育部同年12月拒絕王男申請，指訂定標準字體是為方便國語文教學，使學生在識字、寫字過程中，不必因字形的分歧，增加學習的困擾，1954年的國常課本、1967至1989年的國小國語課本，皆以「真」字教授學童。

教育部並強調，師範大學的專案小組也於1982年正式公告國字標準字體表，即以「真」做為標準字體，「眞」則收錄於異體字，未涉正誤的區別，並無刪除或否定之義，若姓名用字有疑慮，可向內政部戶政司洽詢，電腦造字需求則可在國家發展委員會全字庫網站提出申請。

王男不服提起行政訴訟，請求法院命教育部完成他的申請，但合議庭認為，教育相關法規是保障人民受教權，並確定我國教育方針及健全教育體制，並未賦予特定人向教育部請求改字的權利。

合議庭指出，王男提出的申請，只能算是建議、舉發的陳情性質，而非「依法申請案件」，教育部拒絕也只是觀念通知，不是行政處分，本案不符行政訴訟要件，故裁定駁回。