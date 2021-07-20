依據中央氣象局預報資料顯示，今年第6號颱風「烟花」正緩慢朝臺灣逼進，海上警報最快週三發布，預估22日至23日影響最劇烈，屆時將以中度颱風等級侵襲北部地區，恐帶來強風豪雨，勞動部職安署呼籲雇主應加強工安措施。

職安署指出，颱風期間應避免或停止勞工從事外送服務，其他如新聞採訪及災害搶救等必要之外勤作業，應事先評估危害，置備適當個人防護具、交通工具等安全設施；另颱風過後從事災害搶修及復建工作，如屋頂修繕、使用施工架及輸變電維修、邊坡、鄰水、道路搶修等作業，應加強各項安全應變措施。

職安署表示，每年7月至9月為颱風季節，過去颱風侵台時，曾發生河川暴漲工人爬怪手獲救之事故及邊坡落石、屋頂修繕不慎踏穿墜落、建築工程施工架因風力倒塌、食品外送員遭飛落物砸傷等災害事故。記取往年經驗及教訓，職安署特別提醒，對於下列作業前後之檢查及修繕等，雇主應注意相關安全防護事項：

一、鄰水作業：在有發生水位暴漲或土石流之虞之地區作業者，應有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序。

二、邊坡擋土：應使邊坡保持安全的傾斜，對有可能飛落的土石應先清除或設置擋土支撐等，並派員監視邊坡落石狀況，必要時應即通知人員、機具撤離。

三、屋頂作業：大雨、颱風過後，易造成建築物屋頂破損或漏水等情形，每年因屋頂修繕造成墜落災害案件多，應嚴防屋頂作業墜落災害，施工安全應注意安全通道、踏板、護欄、上下設備、安全網、安全帶等防護設施。

四、營造工程：實施施工架及施工構台、擋土支撐、模板支撐架等之安全檢查，以確認無墜落及倒塌、崩塌之虞。

五、食品外送：食品外送員於交通期間，雇主應採取「安全衛生防護措施」並確認已投保強制險、人員意外險等相關保險、並於地方政府因天然災害宣布停止上班期間(如颱風天等)，即應停止從事食品外送作業。

六、颱風後作業前檢查：當颱風過後，應對於施工架、施工構台、模板支撐、露天開挖擋土設施及吊籠等臨時性構造物及設備實施檢點，若工地有淹水情形，應加強用電安全檢查。

職安署強調，雇主未依職業安全衛生法令規定，對颱風前後之鄰水、邊坡擋土、屋頂作業、營造工程、食品外送、作業前檢查等易發生職災之作業加強各項安全應變措施，因而導致勞工罹災者，將依法查處究辦。