新北市三峽區7月2日發生26人群聚鬥毆事件，令新北市長侯友宜震怒痛批「可惡至極」，近期衛生局依傳染病防治法開罰結果也出爐，連同未成年滋事者裁罰252萬元，打破三級警戒以來新北開罰的最高紀錄，另外檢方也已羈押4名犯嫌。

帶頭鬥毆的34歲鄭姓男子與52歲吳姓男子有債務糾紛，便在月初帶著20多人乘坐汽機車，持西瓜刀、球棒，前往吳男住所毆打，導致吳男、吳男友人受傷，所幸緊急手術後並無生命危險，警方獲報後也出動快打警力壓制，並將鄭男等26人追捕到案。

其中犯案的19歲張男、18歲李男涉嫌持西瓜刀砍殺吳男，另外20歲的高男涉嫌開車衝撞對方，以及討債主謀鄭男都被法院裁定羈押，其餘23人函請新北地檢署。

衛生局表示，26名滋事者全被開罰，其中有10人未成年罰則最輕，處6萬元罰鍰，另外16人各被罰12萬元，罰鍰總計252萬元，目前已將裁處書與繳費單寄出，這也是新北市依照傳染病防治法開罰最重的個案。