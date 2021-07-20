元大金(2885)旗下元大銀行數據分析團隊，追蹤今年5月下旬新冠肺炎疫情爆發後相關數據，數位平台客戶數、交易量持續大幅成長，行動銀行基金整體交易筆數累計至上半年，相較去年同期成長659％，顯見客戶更能享受透過數位金融服務便利。

元大銀行表示，目前該行提供基金定期定額百元投資、日日扣服務，僅需100元即可透過定期定額申購「元大龍頭基金」及「元大五小福」系列基金，投資台股產業最精華的高科技、經貿、中小型成長股以及大型績優股題材，是目前市面上最完整的台股基金投資策略，搭配日日扣的投資方式，讓客戶可以更彈性進行投資理財。

此外，元大銀行全面推升線上申辦業務，提供鑽金數位存款帳戶全方位升級服務。「鑽金數位存款帳戶」展現元大行動銀行APP能讓生活升級、交易變得更簡單的概念，使客戶透過手機就能完成一系列線上金融服務，從開戶、申購基金到完成各項線上申辦等交易，並提供台外幣存款、投資理財、支付繳費等線上金融服務，即時掌握投資動態。