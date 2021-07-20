在「三孩」政策正式落地前，「三孩生育手續辦理」已成為大陸基層近段時間以來面臨的新問題。不少網友爭相詢問，准生證能不能辦？何時能辦？《澎湃新聞》報導，如今，關於三孩生育手續等問題，大陸國家衛生健康委相關司局已對地方政府作出權威答覆。

報導稱，7月19日，西藏自治區人民政府辦公廳在網上回應「三孩准生證」申領問題時明確提到，經請示國家衛生健康委相關司局，2021年5月31日之後，均可以生育三孩，新政策公布前，「生育服務登記證」到所在地登記備案，待出新「生育服務登記證」後進行補辦。女方生育三孩享受國家法定產假98天（針對全國性政策）。

報導稱，7月10日，一名網友通過人民網領導留言板諮詢，中共中央政治局5月31日召開會議，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，提出實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。網友妻子是西藏拉薩的國企員工，他們計畫生育第三個孩子，「請問領導，現在是否可以申請三孩的准生證？將來產假是怎麼執行呢？」

西藏自治區人民政府辦公廳答覆：根據中共中央政治局5月31日會議精神，區衛生健康委高度重視此項工作，積極開展西藏自治區《優化生育政策》前期工作。按照《優化生育政策》工作程序，待國家公布的《優化生育政策措施》後，按照國家的要求，聯同相關部門指定公布《西藏自治區優化生育政策實施方案》，完善生育法律制度。

西藏自治區人民政府辦公廳答覆提到，經請示國家衛生健康委相關司局，2021年5月31日之後，均可以生育三孩，新政策公布前，「生育服務登記證」到所在地登記備案，待出新「生育服務登記證」後進行補辦。女方生育三孩享受國家法定產假98天（針對全國性政策）。西藏目前尚未公布「三孩」政策，待新政策公布後，產假等相關政策進行有效銜接。

報導稱，稍早前，湖南臨湘在回應三胎准生證辦理事宜時提到，2021年5月31日，中共中央政治局召開會議指出，為進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。

雖然中共黨中央做出了決策，但三孩政策的落地還需要一個過程。這需要重新修正《中華人民共和國人口與計畫生育法》和經湖南省人民代表大會常務委員會結合湖南省實際，對現行《湖南省人口與計畫生育條例》修改後，以新修正的《條例》宣佈施行的時間和國家三孩生育政策調整後公布的相關規定時間實施。目前法律法規尚未修改，生育證只能依原規定辦理。

安徽休寧縣政府辦對於相關問題則答覆稱，根據中共中央政治局2021年5月31日會議精神，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，您是可以生育第三孩次的。但鑒於當前實施一對夫妻可以生育三個子女的法律法規尚未公布，沒有相關法律法規依據為您辦理生育三孩相關手續，您可以先告知所在鎮政府，便於醫療機構、婦幼保健機構提供相關優生優育服務。

待具體法律法規政策措施公布之後，我們會依據政策規定為您補辦相關證件。另請攜帶身份證到休寧縣婦幼保健計劃生育服務中心辦理孕期保健手冊，開展孕期保健服務。