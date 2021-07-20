立陶宛設台灣代表處 民進黨團：台灣跟立陶宛是天然的夥伴。本報資料照

我國將在立陶宛設立代表處，名為「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in the Lithuania）；民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，「台灣跟立陶宛是一種天然的夥伴」。

民進黨立院團今上午召開「立陶宛設台灣代表處，外交再下一城」線上記者會；民進黨團幹事長劉世芳表示，台灣即將在立陶宛設立代表處，而且名字是「台灣代表處」，表示台灣的外交在下一城，相信能夠讓台灣在國際上的能見度越來越高，也顯現台灣堅持的民主國家同盟，獲得很多友邦國家的肯定。

羅致政指出，這是一個非常值得高興的消息，且意義深遠，這次代表處的名稱是用「駐立陶宛台灣代表處」，台灣之前在所有非邦交國的設處，除了最近的索馬利蘭代表處是用「台灣」外，其他基於過去歷史所留下的問題，都是用「台北」作為代表處的名稱。

羅致政說，這次以台灣為名，更符合整個台灣的現狀，更能夠突顯台灣做一個重要國際政治角色的地位；所以用台灣這是一個非常重要的代表。

羅致政指出，這次的代表處特別加了「The」的字眼，也凸顯這是唯一具有官方性質的代表處，對於台灣在國外設處是重大突破，台灣與立陶宛先前曾經相互捐贈口罩、疫苗，也讓台灣民眾對立陶宛的感覺、親近感不斷加深。

羅致政說，從地理環境、歷史、普世價值的堅持等，台灣跟立陶宛有很多相似的地方，包括立陶宛在歷史上多次被大將殖民、霸凌，台灣在過去的殖民歷史，也有被中國威脅、霸凌的經驗，兩國對於大國霸凌都有非常強烈的感受。

他表示，蘇聯共產集團瓦解後，波羅的海三國用公投、手牽手串連的方式，展現人民對自由民主價值的堅持，台灣也從中得到很多啟發，相信在可見的未來當中，很快就可以看到立陶宛在台灣設立代表處，讓台灣跟立陶宛的關係進一步增進。