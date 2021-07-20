去年在疫情下逆勢打入各國醫療供應鏈的防疫體溫貼片「添寶」（Temp Pal），現在有了新用途！台灣智慧醫療新創愛微科宣布，由社團法人台灣醫療救護學會採購捐助的智慧體溫貼片產品，已供新北市消防局各區防疫小組勤務使用，透過遠端體溫監控，可以預警並管理消防人員執勤時中暑及熱衰竭的風險！

五月中疫情升溫，消防員投入支援防疫勤務，包括載送確診病患、協助清理消毒工作，為了避免感染，都需要全副武裝配戴全面罩、N95口罩及隔離防護衣，在炎熱夏天極為容易中暑。透過配戴添寶智慧體溫貼片，可以透過手機遠端掌握多位消防員的體溫狀況，當體溫超過預先設定的警示溫度，手機即會發出簡訊，提醒消防員做出降溫處置，管理中暑或熱衰竭的風險。

防疫執勤防中暑，愛微科智慧體溫貼片助新北消防員管理熱衰竭風險。 (credit_unslash)

愛微科營運長陳俊成表示，去年國外疫情嚴峻，愛微科的「添寶醫療防疫支援」方案，即在愛爾蘭柯克大學醫院、泰國曼谷醫院等地的醫院立下大功，大幅降低醫護與病患接觸的風險與人力需求；也導入捷克核能電廠，俄羅斯鋼鐵工廠等公安場域協助管理疫情；我們很高興見到添寶智慧體溫貼片可用在管理中暑、熱衰竭、術後發燒等更多用途，也期待我們能夠為台灣及全球的疫情做出更多貢獻！

台灣施打COVID-19疫苗，疑似造成多人猝死；針對接種新冠肺炎疫苗後可能出現發燒徵狀，讓許多家屬十分擔心長輩身體狀況，希望在睡夢中及遠距都可關心老人家。台灣、歐盟、泰國等多國醫療認證的添寶智慧體溫貼片，可以長時間遠距監看使用者的體溫及發燒徵狀，一旦體徵有發燒或者失溫情況，隨時發出警示訊息，讓照護的家人更安心。

添寶智慧體溫貼片可長時間遠距離監控人體體溫。（愛微科提供／黃慧雯台北傳真）

疫情也讓許多慢性病或重症患者無法術後住院觀察，如癌症患者化療後常發燒，智慧體溫貼片可以幫助管理術後發燒徵狀，並在夜間長時間監控患者體徵。近期臺大醫院內科部主治醫生李任光，也發布遠端醫療論文，經過醫學臨床實驗，證實智慧體溫貼片能協助醫生遠距得知心血管疾病、慢性病的體溫狀態，進而做到預防醫療診治。

夏天許多各行各業從業人員長時間在大太陽下曝曬，如戶外快篩站的醫護人員、工地工人、快遞外送員、高溫跑馬拉松，高溫而出現中暑及熱衰竭。使用智慧體溫貼片，可以預警身體過熱的徵狀，幫助監控體溫，管理中暑及熱衰竭風險。