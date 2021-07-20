大山電線電纜去年EPS攀升至2.67元，改寫歷史新高，今（20）日股東會承認每股配發現金股利1.20元、股票股利1.20元，總計配發2.40元股利及股息，股利股息配發率89.89％，其中1.20元現金股利，已於7月9日發放。

大山去年合併營收31.66億元，本期淨利3.29億元，EPS為2.67元。今日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配等議題，每股配發現金股利1.20元、股票股利1.20元。

大山股東會適逢疫情警戒至三期延長時間，並無外部股東參與，大山董事長蘇文彬對今年營運展望雖未有太多著墨，但在今年致股東報告書提到，去年受新冠肺炎疫情蔓延衝擊、中美衝突未見減緩情形下，國際經濟嚴重衰退，去年下半年部分地區疫情受到控制，工廠復工增加，需求有復甦的現象。

大山表示，今年經濟成長趨勢，各國陸續施打疫苗，政府積極推動綠能政策，將有助於經濟成長力道持穩，可望增加公營訂單業績。