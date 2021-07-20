為留住人才，大陸晶圓代工龍頭中芯國際出大招。19日，中芯國際披露了一份頗具力度的股權激勵計畫，近1／4員工得以不到3.9折入股自家公司。

據中芯國際公告，公司董事會通過《關於向激勵物件首次授予限制性股票的議案》，以每股20元（人民幣，下同）的授予價格向3944名激勵對象授予6753.52萬股限制性股票。

具體的獎勵方法相當於員工只要20元的成本，就可以買到現價近52元多的中芯股票，差價就是完全給員工的獎勵，減去這20元成本，差額達到21.48億元。

獎勵給了包括公司聯席CEO梁孟松在內的3944名員工，按照中芯國際A股現在的價格，相當於白送給員工20多億元，人均獲賺65萬元左右，梁孟松等4位高管每人得到1200多萬元。

這部分股票約占該公司總股本的0.85％，按照19日收盤價51.8元來算，這部分達到了34.98億元左右。激勵計畫價格僅為當前股價38.61％，相當於不到3.9折入股。

中芯國際此次推出的股權激勵計畫，公司4位高管或是最大受益者。

公告顯示，中芯國際董事長周子學、副董事長蔣尚義、聯席CEO趙海軍以及聯席CEO梁孟松等4位均獲得了40萬股股權激勵；公司首席財務官高永崗和技術研發執行副總裁周梅生股權激勵為36萬股，公司運營與工程資深副總裁張昕本次獲得了32萬股。

作為大陸國內半導體龍頭企業的中芯國際面臨極為嚴峻的人才供應挑戰。面對核心技術人才的流失，中芯國際也只能拿錢留人。