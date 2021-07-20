本土疫情衝擊民生經濟，國民黨立委蔣萬安串連藍營民代，加入民間「愛心待用餐」行列，引起熱烈迴響。國民黨主席江啟臣今天表示，黨中央將串聯22縣市地方黨部、民眾服務站及公益團體等，把愛心待用餐的能量發揮到最大，同時結合數位黨部APP發送愛心待用餐。

蔣萬安發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連活動，首波邀請國民黨主席江啟臣、副祕書長李彥秀、顏寬恒、藍委林奕華、洪孟楷、魯明哲、謝衣鳳一同響應，分別在各自選區設立待用餐據點，上午大家一同舉行線上記者會推廣這項活動。

蔣萬安表示，政府紓困漏接的民眾，遠比其想像和預估的多太多，感謝大家的行動力與執行力，更希望能藉此拋磚引玉，讓更多人一起加入傳遞愛心；愛心待用餐來源可由店家自主提供，或善心人士捐助餐廳免費提供，民眾也可多多捧場挺愛心店家，或傳遞待用餐資訊給需要的人。

林奕華說，若有朋友不好意思到店取用待用餐，她建議講出「請給我一個小叮噹」通關密碼，因為小叮噹有圓圓的手，象徵伸出援（圓）手。

江啟臣表示，此波疫情對民眾衝擊大，溫飽是人民最卑微的需求，更是社會安全的底線，善心人士認養店家，提供餐點給需要的人，一來幫到需要幫助的人，二方面又幫助店家，可說是一舉數得。

江啟臣指出，蔣萬安上週和他提到愛心待用餐活動，他在台中市黨部提出後獲得贊成，他馬上請祕書長李乾龍、文傳會、組發會儘速聯絡，串連22縣市地方黨部、民眾服務站、公益團體等，組發會說至今最起碼有超過150家店家，持續增加中，預計超過200家店家加入愛心待用餐行列。

江啟臣強調，此次數位黨部APP也會發揮作用，將把參與愛心待用餐的店家資訊，放在該APP地圖，供民眾瀏覽查詢，疫情會過去，但善心善念會留下。