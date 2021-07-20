浙江省7月19日發佈《浙江高品質發展建設共同富裕示範區實施方案（2021—2025年）》，明確提出到2025年要建設共同富裕示範區形成階段性標誌性成果，細化「十四五」期間目標，並在科技、投資、居民收入、就業、教育、住房、幫促政策等提出具體施策。例如到2025年，居民人均可支配收入達到7.5萬元（人民幣，下同），城鄉居民收入倍差縮小到1.9以內、人均預期壽命超過80歲等。

據券商中國報導，在《實施方案》未來5年重點目標中，經濟面包含讓人均生產總值達到中等發達經濟體水準，市場主體總量達到1100萬；高水準創新型省份和三大科創高地建設取得重大進展。

同時2025年，居民人均可支配收入達到7.5萬元，勞動報酬占GDP比重超過50％，並要讓家庭年可支配收入10至50萬元的族群比例達到80％、20至60萬元的比例力爭達到45％。

而科技領域上，《實施方案》提出要把科技自立自強作為戰略支撐，聚焦「互聯網＋」、生命健康、新材料3大科創高地建設，打造科技創新中心，推進高新技術產業增加值每年新增1000億元以上。

在社會城鄉方面，也要縮短城鄉區域發展差距、目標常住人口城鎮化率達到75％，城鄉居民收入倍差縮小到1.9以內，設區市人均可支配收入最高最低倍差縮小到1.55。