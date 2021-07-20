我國駐立陶宛、索馬利蘭代表處的英文名稱，分別用Taiwanese、Taiwan，是外交部搞錯了嗎？學者表示，外交部對於駐外單位的名稱一向謹慎，不太可能搞混，兩個代表處的名稱不一樣，應該是有特別的用意。

「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」（Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland），一個用Taiwanese、一個用Taiwan，有所不同。

世新大學英語暨傳播應用系榮譽教授李振清說，Taiwan是比較正式的名稱，可代表一個獨立國家；而Taiwanese則是指台灣人、台灣的，比較不正式，內涵在於文化或經濟方面的交流。

李振清認為，我駐外代表處的英文名稱，還要跟對方協商取得共識後，才能正式使用。外交部對駐外單位的名稱一向非常慎重，因此不太可能將Taiwan及Taiwanese用錯，應該是有特別的用意。

致理科大講座教授陳超明則說，Taiwan是地名或是地區名，也可能是代表國家；而Taiwanese則有兩個含意，一是有關台灣人的，另一是台灣人。

陳超明表示，索馬利蘭使用Taiwan就是直指台灣地區或台灣這個國家；而立陶宛則避開Taiwan這個字所代表的政治意涵，直接用Taiwanese，比較沒有主權或國家主體的指涉，可能表示這是台灣人代表設立的辦事處，也可以指的是相關台灣事務的代表處。