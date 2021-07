我國駐立陶宛、索馬利蘭代表處的英文名稱,分別用Taiwanese、Taiwan,是外交部搞錯了嗎?學者表示,外交部對於駐外單位的名稱一向謹慎,不太可能搞混,兩個代表處的名稱不一樣,應該是有特別的用意。

「駐立陶宛台灣代表處」(The Taiwanese Representative Office in Lithuania),「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」(Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland),一個用Taiwanese、一個用Taiwan,有所不同。

世新大學英語暨傳播應用系榮譽教授李振清說,Taiwan是比較正式的名稱,可代表一個獨立國家;而Taiwanese則是指台灣人、台灣的,比較不正式,內涵在於文化或經濟方面的交流。

李振清認為,我駐外代表處的英文名稱,還要跟對方協商取得共識後,才能正式使用。外交部對駐外單位的名稱一向非常慎重,因此不太可能將Taiwan及Taiwanese用錯,應該是有特別的用意。

致理科大講座教授陳超明則說,Taiwan是地名或是地區名,也可能是代表國家;而Taiwanese則有兩個含意,一是有關台灣人的,另一是台灣人。

陳超明表示,索馬利蘭使用Taiwan就是直指台灣地區或台灣這個國家;而立陶宛則避開Taiwan這個字所代表的政治意涵,直接用Taiwanese,比較沒有主權或國家主體的指涉,可能表示這是台灣人代表設立的辦事處,也可以指的是相關台灣事務的代表處。