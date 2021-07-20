台中市府20日舉行線上市政會議，農業局長蔡精強以「台中市政府農業局防疫作為及紓困推動情形」為題進行專案報告，市長盧秀燕表示，維持產業鏈營運及做好防疫相當重要，因應7月26日後疫情警戒可能降級，市府將提前做好準備，也呼籲民眾仍應注意做好各項防疫措施，保護自己的健康。

因應新冠肺炎疫情，農業局除透過人流管制、環境消毒、預防快篩、疫苗接種等策略，加強農產品批發市場、家畜禽屠宰場、梧棲漁港等權管場所防疫，配合行政院農業委員會推動各項紓困補貼方案，農民生活現金補貼、農漁業貸款利息補貼、休閒農場營運資金補貼等。

盧秀燕表示，同時維持產業鏈營運及做好防疫相當重要，感謝農業局的努力，也呼籲民眾做好各項防疫措施，不要輕易鬆懈。

蔡精強說，持續加強權管場所防疫措施，針對農產品批發市場、家畜禽屠宰場、梧棲漁港，落實人員人流管制、實聯制、勤消毒、保持社交距離、佩戴口罩等措施；並辦理七大批發市場預防性快篩作業，今年6月23、24日共計篩檢2124人，篩檢率92％，陰性比率100％。

七大批發市埸、畜禽屠宰埸、梧棲漁市場等相關工作人員、承銷人、零批商、北農貨運司機及搬運工人造冊接種疫苗3182人，已於7月16日完成接種2935人，接種率92％。

針對紓困補貼措施，蔡精強指出，中央推出農民生活現金補貼，補貼每名農民1萬元；另實際從事漁業勞動的漁民生活補貼每人1萬元，無一定雇主或自營作業的漁會甲類會員，未請領農委會或其他機關紓困方案現金救助，每人每月1萬元，一次發放3萬元。

對農產品批發市場，市府協助提送及執行中央核定的防疫資材補貼計畫，合計補助64萬元，減少市場因疫情衍生的額外支出，並確保口罩、酒精、消毒設備及臨時人力等防疫需求物資皆充足無虞。

中央也推出休閒農場營運資金補貼，補貼三個月營運資金，每家每月額度依面積級距計算，台中休閒農場具申請資格者有31家，目前提出申請計有25家，補貼金額合計591萬元。