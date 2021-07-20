效力樂天金鷲的台灣投手宋家豪，20日參加線上媒體日採訪時談到「台灣內戰」，因為「手心手背都是肉」，所以自己會不太想要跟台灣球員對到。

日職一軍目前有宋家豪、張奕、吳念庭及王柏融，本季常常上演「台灣內戰」，宋家豪本季也多次碰過吳念庭、王柏融，「台灣內戰」也成為台灣球迷關注的焦點。

宋家豪認為「台灣內戰」手心手背都是肉，「不管誰表現好或不好，大家都看在眼裡，有時會盡量不想跟他們對到，但對到了就是全力以赴。」

之前王柏融曾提到碰上宋家豪時自己都很想笑，但看到宋家豪表情都很嚴肅，宋家豪說：「其實他笑我有看到，但有時候投手鏡頭會多一點，所以就盡可能保持撲克臉。」

本季宋家豪一軍出賽37場，拿下21個中繼點，自責分率僅2.04，表現相較去年大幅成長。他認為，今年調整確實比較到位，「今年從二軍開始，一軍教練也給我比較輕鬆的方式調整，讓我放慢腳步去調整。」他也點出另個關鍵，是自己從去年狀況不好中學習到很多不同經驗。

宋家豪認為改變最大的是在「心態」，「沒有特別去做改變，但心態很重要，不要感覺被擊敗，要從不好的感覺中跳出來，每天都是新的一天，不然你會很辛苦，一直陷在泥沼中。」