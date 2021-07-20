在北市四平街經營珠寶店的52歲陳姓男子，在2017年1月準備開門做生意時，突遭一名槍手伏擊，朝他腿部連開5槍，導致陳男左、右膝蓋 及右小腿有3處槍傷，涉案的謝姓槍手犯後立刻潛逃出境，直到今年初因為疫情偷偷返國，立刻遭到警方緝捕歸案，台北地檢署偵辦後今天偵結，依殺人未遂等罪將謝男起訴。

根據調查，2017年1月7日上午11時30分，一名全身穿著深灰色衣褲、頭戴鴨舌帽、口罩 ，背著背包，年約30多歲的男子，先在四平街店外埋伏約10分鐘，待陳男與妻子前來準備開店時，二話不說就掏槍朝陳男的腿部連開5槍，然後 快步往南京東路2段115巷逃逸。

鄰近店家聽到槍聲，一度還誤以為是在放鞭炮，後來看到陳男流血 痛苦倒地，才趕緊與陳妻報警。

警方在現場共找到5顆彈殼，查出陳男在當地開店多年，之前曾幫 弟弟出面「喬」一筆數百萬元的債務，但對方拿了錢後仍不罷休，不時跑來店內騷擾，懷疑可能是因這筆債務糾紛，對方才憤而開槍教訓陳男。

警方事後查出槍手為謝姓男子，未料謝男犯案後隨即潛逃中國，檢方立刻發布通緝並請求對岸緝捕，但謝男逃亡到今年初，企圖偷偷搭機回台躲疫情，一回到台灣就遭到逮捕。檢方偵結後，今天依殺人未遂、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪將謝男起訴。