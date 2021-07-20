國發會主委龔明鑫今（20）日在創新板及戰略板開板典禮致詞時指出，過去2年，國發基金對天使投資已達138家，已經開展起來了，估計金額也達到50億元以上，在院長蘇貞昌的支持下，未來要投資到50億元在投資天使新創上，未來還要再進一步加碼到100億元。

龔明鑫致詞首先表示，因疫情關係，在推出創新板及戰略板過程中有很大挑戰性，包括金管會與上市櫃公司討論設計，也與新創界溝通，大家共同了解後，推出今天最好的設計制度；誠如證交所董事長許璋瑤所說「這是勇敢的一步」。

龔明鑫說，國發會負責台灣創新創業研發環境，獲得新創業支持是國發會最重要的工作之一，新創企業發展初期，除了人才與技術之外，資金上的協助也是非常重要的事情，過去2年，國發基金對天使投資已達138家，已經開展起來了，金額也達到50億元以上，在院長蘇貞的支持下，未來要投資到50億元在投資天使創新事業，未來還要再加碼到100億元，來支持新創。

他強調，而對新創資金上的協助，除了天使的協助之外，接下來可能還要再進行A輪、B輪及C輪的募資，但終究新創還是要畢業，畢業可能可能是被併購，但另外未來目標則是上市上櫃IPO，以募集更大資金。

龔明鑫指出，由於新創板及戰略板開板後，未來資金是來自投資大眾，所以制度設計上要特別謹慎小心，因投資新創風險較高，因而顧慮較多，所以說開創這二個新板，真的是勇敢的第一步，革命性的第一刻，呼籲新創業珍惜並善用這二個新創，也呼籲投資人支持這二個新創，讓企業可以永續發展。