搶攻暑假動漫商機，博客來推出史上規模最大「線上動漫博覽會」，參展書籍超過7萬種、10家動漫出版社全書系，及超過5千種動漫周邊商品，預估拉抬漫畫、輕小說、周邊商品活動業績大幅成長三成以上。

博客來指出，上半年青少年漫畫表現最佳IP是《鬼滅之刃》及《咒術迴戰》，合計熱銷逾10萬冊，帶動漫畫類業績較去年同期成長兩成以上。《鬼滅之刃》延續去年銷售熱度，《咒術迴戰》今年6月動畫版登上OTT影音平台吸引關注，兩個系列作品單行本集數全數進榜，上半年動漫、輕小說暢銷TOP100有一半是這兩個系列作品霸榜。

《咒術迴戰》單行本成為繼《鬼滅之刃》後，第二部霸佔漫畫暢銷榜的漫畫系列，周邊商品也熱銷，動漫周邊熱銷榜前5名中有4個商品都是《咒術》人氣角色熱血教師「五條悟」。

近年漫畫、輕小說類重要類型「BL」，上半年業績較去年同期成長二到三成，代表商品《天官賜福》短時間賣出近萬冊席；BL漫畫則有《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》影視化後帶動更多觀眾投入BL漫畫市場。

防疫帶動宅閱讀，特別是海外圖文書銷量亮眼，上半年成長率較去年同期漲幅逾三成，圖文書今年暢銷書以翻譯書、成人取向的內容占大宗，有別於過往以台灣圖文創作者稱霸的狀況，目前三名分別是高木直子《再來一碗：高木直子全家吃飽飽萬歲！》、在社群發酵的《100天後會死的鱷魚》、奈良美智《小星星通信》。