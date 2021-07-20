半導體設備廠均華(6640)第2季業績創新高，營收以及獲利創歷史新高，每股稅前盈餘約3.48元。第2季營運比第1季跳增數倍。

受惠半導體廠持續擴張資本支出，均華第2季營收達4.63億元，季增86%，並創單季營收歷史新高紀錄；獲利同步創新高，稅前淨利9839億元，季增11.68倍，並超越去年整年度的5845萬元水準，每股稅前盈餘約3.48元。

均華上半年總營收7.13億元，年增99.71%；稅前淨利1.06億元，年增3.25倍，每股稅前盈餘約3.75元。

均華先前公布自結4~5月合併獲利6060萬元，每股稅後淨利達2.27元，已賺贏去年全年的每股淨利1.57元。累計前5月稅後純益約6700萬元，年增約97%，每股稅後純益2.29元。

均華受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，4月營收達1.53億元，5月營收再上升至2.34億元，年增逾3.3倍，6月營收則降至7660萬元。整體第二季業績仍創下新高紀錄。

均華受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，此外，均華、均豪與志聖去年共同組成G2C聯盟，借助三方各自在半導體、顯示器與PCB專長，搶攻半導體一站式服務商機，隨著客戶採購效益開始顯現，均華今年業績也顯著成長。

均華今年營運重點為配合客戶發展客製需求設備，掌握行動裝置、CIS、車用電子市場成長，也將已開發完成的產品積極推展至新市場與新客戶，以台灣市場為基礎，擴大至中國市場。

均華第1季營收2.49億元，毛利率31.92%，稅前淨利約776萬元，淨利約615萬元，每股淨利0.22元。