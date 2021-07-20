陽明(2609)雖然昨天法說會持續看好海運後市，也澄清拜登政府並沒有打壓運價，但今天16萬張股現金增資繳款憑證上市，又遇到國際股市重挫，開盤跌破現增價格，盤中一度大跌將近9％，目前跌幅收斂在6％附近。

陽明法說會後法人報告對於公司下半年獲利都給予正面評價，但仍不敵籌碼面及美國股災的干擾。今天出具報告普遍認為，陽明第2季可望在營收創高的帶動下，單季財報將有亮點，第2季每股盈餘將達9元以上，而第3季遠洋線將出現旺季更旺榮景，獲利優於第2季，挑戰11元以上。

碼頭、後端運輸鏈缺工問題持續箝制短中期貨櫃周轉效率，儘管大陸鹽田港恢復正常運作，然其所衍生出的船期延誤效應將於第3季持續發酵，加上其他東南亞國家疫情再度出現反覆，以及歐洲港口碼頭擁堵等事件恐同樣影響港口操作效率，法人預期第4季運價仍將維持高檔水平，下半年營運動能將更勝於上半年，2022年貨櫃航運產業供不應求態勢不變。