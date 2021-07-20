福斯（Volkswagen）19日（周一）宣布自明年起Passat轎車終止在美國銷售與製造，此舉也反映該車廠聚焦發展休旅車的策略。
福斯指出，預計2022年結束位於田納西州的Passat組裝產線。該車廠自1974年以來在美推出多款Passat汽車，初期名為Dasher與Quantum，一直到1990年在美國市場開始以Passat之名銷售。
福斯田納西州廠亦生產Atlas休旅車，明年將開始打造電動休旅車ID.4。
福斯（Volkswagen）19日（周一）宣布自明年起Passat轎車終止在美國銷售與製造，此舉也反映該車廠聚焦發展休旅車的策略。
福斯指出，預計2022年結束位於田納西州的Passat組裝產線。該車廠自1974年以來在美推出多款Passat汽車，初期名為Dasher與Quantum，一直到1990年在美國市場開始以Passat之名銷售。
福斯田納西州廠亦生產Atlas休旅車，明年將開始打造電動休旅車ID.4。
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