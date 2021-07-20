新冠病毒疫情爆發以來，新北累計有超過20萬家庭受疫情影響生計，新北市社工展開懷行動，媒合各界資源，紓困慰助超過20萬個家庭、金額高達30億元，社工更是穩定確診者及家屬不安情緒的重要推手，是除了第一線醫護以外守護人心「看不見的防疫人員」。

新北市社會局社工科長劉文湘表示，疫情讓許多家庭的經濟陷入困境，更需要社工媒合各界資源協助，讓需要的家庭能順利度過疫情，並且透過與鄰里長合作進行物資加倍送專案，確保各界善心都能送到需要幫助的弱勢家庭。

北海岸社福中心主任羅惠玲說，在疫情期間許多個案必須持PCR陰性證明才能安置，社工進出醫院時也必須穿上防護衣保護自身安全，脫下防護衣後上衣往往就像淋過雨般濕透，即便面臨這麼多挑戰，社工依舊是抱著「個案平安，我們才能心安」的心情服務。

「社工是安靜的人，對關懷檢疫所的社工夥伴來說，電話就是唯一的舞台，但卻能撫慰人心」。社工科督導陳傳怡表示，許多個案在隔離期間面臨與親人的生離死別，無法見親人最後一面的心情只能對社工傾訴，即便社工有專業的訓練也無法完全維持內心的平靜，但只要讓個案了解有股力量在支撐他，社工的價值就能完全展現。

社會局長張錦麗表示，作為安撫民心的第一線夥伴，社工確實是一般人看不見的防疫人員，這段時間受到實物銀行挹注的民眾比去年同期增加26％，這些受疫情影響的個案都有賴社工媒合協助，歡迎民眾上新北社會局粉絲專頁觀看社工服務日常，給默默付出的社工更多的鼓勵與支持。