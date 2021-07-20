據中共中央紀委國家監委網站消息，菲律賓和烏克蘭東奧會代表團，此次出征東京奧運前全員皆接種中國科興疫苗，此外，中國代表團也有高達99.61％的疫苗接種率。

中共中央紀委國家監委指出，距東京奧運會開幕僅剩3天時間，在種種安全保障舉措裡，接種新冠疫苗無疑是關鍵一招。中國體育代表團成員有99.61％的疫苗接種率。

中共中央紀委國家監委表示，菲律賓代表團啟程前，菲律賓奧委會為備戰東京奧運會的運動員統一接種了中國科興新冠疫苗，其中既包括獲得東京奧運會參賽資格的運動員，也包括將要參加在越南舉行的第31屆東南亞運動會的選手。據統計，至少700人完成了接種。

另外，根據烏克蘭政府安排，參加東京奧運會和殘奧會的烏克蘭代表團成員成為今年3月首批運抵基輔的中國科興疫苗優先接種者之一。

烏克蘭國家體育醫療中心主任契爾年科表示，本屆東京奧運會和殘奧會烏克蘭體育代表團共有750名運動員和教練員參賽，接種約1500劑中國科興疫苗。

此前，在國際奧委會第137次全會上，國際奧委會主席巴赫表示，中國奧委會將向參加東京奧運會、殘奧會和北京冬奧會、冬殘奧會的運動員提供新冠疫苗。

巴赫介紹，中國提供的疫苗將通過兩種方式提供給需要的人，一種是透過國際夥伴的合作，另一種是直接送達與中國簽訂了疫苗合作的國家和地區。