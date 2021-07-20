【旅遊經 編輯部報導】

位於嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉交界的特富野古道，是一條廣受民眾歡迎又老少咸宜的古道，全長6.32公里，步道前段共有13座橋梁較為平坦（0至3.75K），後段則是陡下的枕木階梯。因步道橋梁已興建20年，木材構造已有明顯劣化現象，林務局嘉義林區管理處為確保遊客安全，自今(2021)年8月18日起暫時封閉0至3.75K步道進行橋梁整修，預計明（111）年8月工程完成後，再以全新風貌重新開放。

嘉義林管處指出，特富野古道是國家級自然步道，原為日治時代日本人為了採伐阿里山地區檜木，築成阿里山鐵路支線的「水山線」，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏。2001年林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景緻優美，兼具歷史遺跡，因此大受歡迎。

提醒遊客，因配合中央流行疫情指揮中心延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，包括特富野古道前段的部分育樂場域開放，但仍需全程配戴口罩及配合實名制登錄。相關自然步道等相關景點、交通等旅遊資訊均可上台灣山林悠遊網查詢。

老舊橋梁腐朽，現暫以臨時支撐補強，本次將進行整體安全性整修改善(圖/林務局嘉義林區管理處 提供)

步道內結構損毀的木造橋樑已暫時封閉(圖/林務局嘉義林區管理處 提供)

特富野古道路堤下陷情形此次設施改善工程，主要針對橋梁安全性進行整修，也將沿途休憩亭、路堤步道、擋土牆等設施納入整體改善，並新設跳石步道及替代路線，盼藉此改善工程建構更安全的山林步行環境。(圖/林務局嘉義林區管理處 提供)