全球晶圓代工四哥格芯(Global Foundries)19日宣布將斥資10億美元興建第二座晶圓廠，以解決全球晶片短缺問題，執行長Thomas Caulfield對外傳英特爾將收購的消息予以否認，表示正朝著首次公開發行(IPO)的方向發展。

綜合外媒報導，格芯的這座新廠將設置在紐約州中馬爾他鎮(Malta)總部附近，格芯今年稍早才將總部由加州搬遷至當地，預計新廠可將現有的年產能提高15萬片晶圓，主要生產使用在5G的射頻通訊晶片、車用晶片等，並將可增加1000個就業機會。

外電上周報導指出，英特爾有意以300億美元收購格芯，業界認為，若收購成功，可望成為英特爾有史以來的最大併購案，並將一舉壯大英特爾在晶圓代工的實力，不過雙方尚未進入洽談階段。

Thomas Caulfield在接受外媒採訪時，否認英特爾收購的這項消息，表示沒有任何進行中的討論，公司正朝著IPO的方向發展。

格芯原為超微(AMD)晶圓代工業務，目前為阿布達比主權基金Mubadala Investment所持有，外界先前預期格芯如要IPO，估值將上看300億美元，掛牌時間點可望落在2022年。